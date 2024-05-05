Бастрыкин поручил завести дело из-за гибели лошадей на конезаводе на Ставрополье 5 мая, 14:57 На Ставрополье на конезаводе гибнут лошади. Обложка © VK / Станислав Черняев

В Ставропольском крае лошади массово гибнут от истощения на местном конезаводе, волонтёры обвиняют владельца в жестоком обращении с животными ради земельного участка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить отчёт о ходе расследования.

"В эфире федерального телеканала сообщалось об ухудшении состояния лошадей редкой терской породы на сельскохозяйственном предприятии в Ставропольском крае. После распространения в СМИ информации о гибели животных от истощения руководство конезавода пытается избежать ответственности", — уточнили в ведомстве.

О гибели лошадей журналистам рассказала сотрудница конезавода "Ставропольский". По её словам, земля продавалась вместе с животными, её якобы приобрёл мужчина, которому нужна только территория, поэтому он специально не кормит скакунов.

Следователи СК уже провели проверку, факты издевательств над животными подтвердились. Кроме того, выяснилось, что представители Московской федерации конного спорта предлагали директору предприятия помощь ветеринаров, но получили отказ. В руководстве конезавода своей вины не признают и говорят, что случаи гибели были единичными и произошли давно, до 2016 года.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Евгеньевичу Сидорову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что три лошади пострадали от рук неизвестного стрелка в Новгородской области. Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.

Авторы Татьяна Миссуми