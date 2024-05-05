В Москве и Подмосковье выпал град
В некоторых районах столицы выпал град. Как сообщает "Москва 24", сначала непогода пришла в район Выхино и Подмосковье.
Также стало известно, что град осыпал проспект Мира и центр города. Кроме того, осадки настигли подмосковную Лобню. Там местные жители пожаловались, что вместе с градом пришёл и снег, однако, по данным Гидрометцентра, это просто морось.
А ранее Life.ru сообщал, что 9 мая в Москве ожидается порывистый ветер четыре-девять метров в секунду и облачная с прояснениями погода. Синоптики предупреждают, что днём температура поднимется максимум до 10 градусов. Кроме того, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.
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