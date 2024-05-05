В Москве и Подмосковье выпал град

В некоторых районах столицы выпал град. Как сообщает "Москва 24", сначала непогода пришла в район Выхино и Подмосковье.

В Москве выпал град. Видео © Telegram / Москва 24

Также стало известно, что град осыпал проспект Мира и центр города. Кроме того, осадки настигли подмосковную Лобню. Там местные жители пожаловались, что вместе с градом пришёл и снег, однако, по данным Гидрометцентра, это просто морось.

В Москве выпал град. Видео © Telegram / Москва 24