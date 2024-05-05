Идея "единой Европы", которая изначально должна была помочь европейским странам оправиться от опустошительных последствий Второй мировой войны, успела существенно измениться за то время, что прошло с капитуляции Третьего рейха. Об этом Life.ru рассказал политолог и член экспертного клуба "Дигория" Матвей Киселёв.

"С момента начала европейской интеграции после Второй мировой войны до наших дней идея "единой Европы" претерпела кардинальные изменения. Прообраз сегодняшнего ЕС был призван помочь европейским государствам оправиться от опустошения, принесённого Второй мировой войной, и создать собственный экономический потенциал, достаточный для внешнеполитического суверенитета", — объяснил он.

Данная концепция с самого начала не устраивала мнимых союзников из Вашингтона, потому что напрямую угрожала будущему западному порядку, в котором, по мнению самих американцев, политической и экономической субъектностью могли обладать только США. План Маршалла и последующие документы не были безвозмездной помощью пострадавшим союзникам, напомнил наш собеседник. Это был акт, обязывающий европейские парламенты отказаться от участия в неугодных американцам инициативах. Блок НАТО же был призван окончательно уничтожить оставшуюся политическую субъектность европейского объединения. Упадок ВПК и участие в мировой дестабилизации на примере Югославии — то, что получила Европа взамен на защиту от фантомной "красной угрозы", указал политолог.

Сегодня Европейский союз руководствуется не интересами своих собственных граждан, а некими пространными идеалами, двойственность которых определяется лояльностью политическому курсу США. Несмотря на повсеместный упадок экономических показателей, качества жизни людей, руководители Европы продолжают участвовать в американских авантюрах, которые в долгосрочном периоде приведут к деиндустриализации и окончательному упадку Старого Света, прогнозирует эксперт.

По его словам, всё вышеупомянутое — ещё не приговор для независимости стран европейского континента. Новый многополярный мир предоставляет равную возможность каждому следовать собственным национальным интересам и не утрачивать собственную субъектность ради ложных идеалов, подытожил Киселёв.