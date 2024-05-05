Прилетит снаряд — ну и что: На Украине полицейская матом рассуждала об охране церкви и попала в скандал
В Одессе отстранили сотрудницу полиции, возмутившуюся охраной церкви на Пасху
Крупный скандал разгорелся в патрульной полиции Одессы. Одна из сотрудниц выложила на своей странице видео, в котором заявила, что "не понимает", зачем нужно охранять церкви в Пасху, ведь в прилёте снаряда по храму нет ничего страшного.
Патрульная полицейская Одессы заявила, что в прилёте по храму нет ничего страшного. Видео © Telegram / Одесса INFO
"Ну прилетит туда — ничего страшного, это же всего лишь минус 30 людей, а не минус 100", — сказала она на видео.
Как рассказали в полиции Одессы, девушку отстранили от должности. Проводится служебное расследование.
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