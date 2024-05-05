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5 мая, 17:29

Прилетит снаряд — ну и что: На Украине полицейская матом рассуждала об охране церкви и попала в скандал

В Одессе отстранили сотрудницу полиции, возмутившуюся охраной церкви на Пасху

Крупный скандал разгорелся в патрульной полиции Одессы. Одна из сотрудниц выложила на своей странице видео, в котором заявила, что "не понимает", зачем нужно охранять церкви в Пасху, ведь в прилёте снаряда по храму нет ничего страшного.

Патрульная полицейская Одессы заявила, что в прилёте по храму нет ничего страшного. Видео © Telegram / Одесса INFO

"Ну прилетит туда — ничего страшного, это же всего лишь минус 30 людей, а не минус 100", — сказала она на видео.

Как рассказали в полиции Одессы, девушку отстранили от должности. Проводится служебное расследование.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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