В Петербурге мужчина украл 9 бутылок пива из "Газели", пока загружался товар 5 мая, 17:41 В Петербурге мужчина украл 9 бутылок пива. Обложка © freepik / fabrikasimf

В Санкт-Петербурге мужчина украл из фургона 13,5 литра пива, пока грузчики выгружали товар в магазине. SHOT ПРОВЕРКА делится кадрами дерзкого грабежа средь бела дня.

Мужчина украл товар, пока грузчики разгружали товар. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Всё произошло утром 4 мая. К магазину на улице Генерала Кравченко подъехал небольшой грузовик, полностью заполненный продукцией. Грузчики принялись выносить товар, в том числе ящики с пивом. Проходивший рядом мужчина заметил, что все заняты делом, а фургон стоит без присмотра. Тогда он подошёл и спокойно забрал из кузова девять полуторалитровых бутылок пенного.

Ранее сообщалось, что в Москве под стражу заключили двух мужчин 38 и 44 лет, которые усыпляли и обворовывали своих пассажиров, заманивая их в такси. Как минимум четыре человека пострадали от действий аферистов.

Авторы Татьяна Миссуми