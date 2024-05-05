В США завершили строительство "моста в никуда". Железнодорожное сооружение обошлось в 11 миллиардов долларов. Строили махину девять лет, однако конечной остановки у эстакады нет — она ничего не соединяет.

В США девять лет строили мост "в никуда" за 11 миллиардов долларов. Фото © X / CaHSRA

Как заявляют власти, всё дело в изменившейся инфраструктуре местности. По их словам, для нового ландшафта этот мост теперь не имеет значения в плане логистики.

Комментарий Илона Маска. Фото © X / Elon Musk

Американский предприниматель Илон Маск тоже не прошёл мимо и отреагировал грустным и плачущим смайликом. Так он отметил бесполезность постройки, которая затребовала много ресурсов, но так и не окупилась.