Телеканал Al Jazeera назвал "преступным актом" запрет на работу в Израиле 5 мая, 17:16 Телеканал Al Jazeera. Обложка © ТАСС / DPA

Израиль нарушил принцип свободы прессы и совершил преступный акт, закрыв катарский телеканал Al Jazeera. Об этом говорится на сайте самой медиасети. Там подчёркивается, что решение израильских властей полностью противоречит международному и гуманитарному праву.

"Израильское правительство закрыло офисы Al Jazeera, лишив общественность доступа к её контенту, игнорируя общепризнанные основы свободы выражения мнений. Медиасеть Al Jazeera решительно осуждает этот преступный акт", — отметили в Al Jazeera.

Телеканал заверил, что его деятельность всегда соответствовала профессиональным стандартам журналистики. Руководство призвало международные организации осудить действия израильской стороны, а также остановить "неоднократные нападения на журналистов со стороны Израиля". В Al Jazeera подчеркнули, что продолжат добиваться восстановления справедливости и реализации права общества на информацию.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти страны решили закрыть катарский телеканал Al Jazeera. Политик отметил, что данное решение было принято правительством единогласно. Кроме того, он также назвал телеканал "провокационным".

Авторы Татьяна Миссуми