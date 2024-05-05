Телеканал Al Jazeera назвал "преступным актом" запрет на работу в Израиле
Телеканал Al Jazeera. Обложка © ТАСС / DPA
Израиль нарушил принцип свободы прессы и совершил преступный акт, закрыв катарский телеканал Al Jazeera. Об этом говорится на сайте самой медиасети. Там подчёркивается, что решение израильских властей полностью противоречит международному и гуманитарному праву.
"Израильское правительство закрыло офисы Al Jazeera, лишив общественность доступа к её контенту, игнорируя общепризнанные основы свободы выражения мнений. Медиасеть Al Jazeera решительно осуждает этот преступный акт", — отметили в Al Jazeera.
Телеканал заверил, что его деятельность всегда соответствовала профессиональным стандартам журналистики. Руководство призвало международные организации осудить действия израильской стороны, а также остановить "неоднократные нападения на журналистов со стороны Израиля". В Al Jazeera подчеркнули, что продолжат добиваться восстановления справедливости и реализации права общества на информацию.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти страны решили закрыть катарский телеканал Al Jazeera. Политик отметил, что данное решение было принято правительством единогласно. Кроме того, он также назвал телеканал "провокационным".