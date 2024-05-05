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5 мая, 18:40

США приостановили поставку снарядов Израилю

Axios: США впервые с октября 2023 года перестали поставлять оружие Израилю

Впервые после начала конфликта между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС 7 октября США приостановили поставку снарядов Тель-Авиву. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на израильских чиновников, которые не раскрыли своих имён.

"Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в публикации.

Уточняется, что американские власти приняли такое решение впервые с октября 2023 года. При этом в издании подчеркнули, что приостановка оружия обеспокоила правительство Израиля.

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Ранее стало известно, что США нашли грубые нарушения прав человека у пяти подразделений израильской армии. Власти отметили, что по закону после обнаружения подобных деяний военную помощь приостанавливают. Но в этом случае Конгресс заявил, что сворачивать поставку не планируется до завершения расследования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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