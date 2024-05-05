США приостановили поставку снарядов Израилю

Впервые после начала конфликта между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС 7 октября США приостановили поставку снарядов Тель-Авиву. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на израильских чиновников, которые не раскрыли своих имён.

"Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в публикации.

Уточняется, что американские власти приняли такое решение впервые с октября 2023 года. При этом в издании подчеркнули, что приостановка оружия обеспокоила правительство Израиля.