США нашли грубые нарушения прав человека у пяти подразделений армии Израиля

"Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека", — сказал он в ходе брифинга.

При этом пресс-секретарь отметил, что нарушения не связаны с сектором Газа. Согласно законодательству, это может привести к перекрытию финансирования, однако сейчас об этом говорить рано. Американская администрация находится в диалоге на эту тему с израильской стороной и не связана сроками введения санкций, добавил Патель. Решение, по его словам, будет принято, когда завершится расследование.