США нашли грубые нарушения прав человека у пяти подразделений армии Израиля
США обнаружили грубые нарушения прав человека у пяти подразделений израильской армии, однако сворачивать военную помощь пока не планируется. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
"Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека", — сказал он в ходе брифинга.
При этом пресс-секретарь отметил, что нарушения не связаны с сектором Газа. Согласно законодательству, это может привести к перекрытию финансирования, однако сейчас об этом говорить рано. Американская администрация находится в диалоге на эту тему с израильской стороной и не связана сроками введения санкций, добавил Патель. Решение, по его словам, будет принято, когда завершится расследование.
Ранее в Белом доме заявляли, что США признают право Израиля на самооборону, но не будут участвовать в военной операции против Ирана, если такая планируется. Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что атака была полностью отбита, но известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
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