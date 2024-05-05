Полиция Израиля конфискует оборудование в офисе телеканала Al Jazeera

В офис катарского телеканала Al Jazeera в Израиле пришли с обыском. Об этом сообщил министр связи страны Шломо Кари на странице в соцсети.

"Инспекторы Министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала", — говорится в посте.