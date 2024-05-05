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5 мая, 19:22

Полиция Израиля конфискует оборудование в офисе телеканала Al Jazeera

Офис Al Jazeera. Обложка © ТАСС / dpa / Anne Beatrice Clasmann

Офис Al Jazeera. Обложка © ТАСС / dpa / Anne Beatrice Clasmann

В офис катарского телеканала Al Jazeera в Израиле пришли с обыском. Об этом сообщил министр связи страны Шломо Кари на странице в соцсети.

"Инспекторы Министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала", — говорится в посте.

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Напомним, 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство приняло решение закрыть телеканал Al Jazeera. Политик отметил, что за такой шаг все проголосовали единогласно. По его словам, власти считают СМИ "провокационным".

Александра Мышляева
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