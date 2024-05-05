Семья на автомобиле подорвалась на украинской мине в ДНР

В районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа ДНР в воскресенье, 5 мая, на украинской мине подорвался автомобиль с семьёй. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Мужчина 1978 г.р. и его жена 1989 г.р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ребёнок не пострадал.