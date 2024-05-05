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5 мая, 20:09

Семья на автомобиле подорвалась на украинской мине в ДНР

Глава ДНР Пушилин: Около Николаевки на мине подорвался автомобиль с семьёй

В районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа ДНР в воскресенье, 5 мая, на украинской мине подорвался автомобиль с семьёй. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Мужчина 1978 г.р. и его жена 1989 г.р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ребёнок не пострадал.

В Донецке при подрыве на украинском "Лепестке" погиб газонокосильщик
В Донецке при подрыве на украинском "Лепестке" погиб газонокосильщик

А в пгт Камышеваха ЛНР, наступив на взрывное устройство, погиб подросток. Друзья, с которыми он 4 мая приехал на мотоблоке к пруду в заброшенном карьере на рыбалку, получили осколочные ранения. Мэр Первомайска Сергей Колягин призвал воздержаться от посещения необследованной местности, особенно в районах, где проходили боевые действия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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