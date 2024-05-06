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6 мая, 03:52

Под угрозой все перевозки: Ж/д компании из Латвии придётся сократить составы без российских запчастей

Ж/д компания из Латвии попросила снять запрет на покупку запчастей из России

Латвийская железнодорожная компания Pasažieru vilciens ("Пассажирские поезда") обратилась к Сейму (парламент. — Прим. Life.ru) с просьбой, чтобы ей в порядке исключения позволили закупать комплектующие для составов в России и Белоруссии. Об этом сообщил портал TVNET.

"Старые электро- и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы во времена СССР, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей деталями, которые производят страны ЕС", — говорится в материале.

Руководство компании подчеркнуло, что, если разрешение не будет получено, PV придётся сократить подвижной состав, а это серьёзно повлияет на железнодорожные перевозки. Таким образом, в стране не будут обеспечены непрерывные транспортные услуги.

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А ранее в Германии выразили разочарование результатами удара по сфере российских авиаперевозок: вместо того чтобы сократиться, отрасль выросла, что видно по увеличившемуся за 2023 год числу рейсов в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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