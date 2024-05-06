Под угрозой все перевозки: Ж/д компании из Латвии придётся сократить составы без российских запчастей

Латвийская железнодорожная компания Pasažieru vilciens ("Пассажирские поезда") обратилась к Сейму (парламент. — Прим. Life.ru) с просьбой, чтобы ей в порядке исключения позволили закупать комплектующие для составов в России и Белоруссии. Об этом сообщил портал TVNET.

"Старые электро- и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы во времена СССР, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей деталями, которые производят страны ЕС", — говорится в материале.

Руководство компании подчеркнуло, что, если разрешение не будет получено, PV придётся сократить подвижной состав, а это серьёзно повлияет на железнодорожные перевозки. Таким образом, в стране не будут обеспечены непрерывные транспортные услуги.