Страны Запада недооценили способность России "адаптироваться к ситуации". Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, это стало ключевой ошибкой в противостоянии с РФ путём санкций.

"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", — заявил Кащюнас, передаёт LRT.

Кроме того, министр отметил, что Западу нужно пересмотреть методы борьбы с Россией. Он призвал к рассмотрению Украины как инструмента сдерживания, а также к решению вопроса о членстве Незалежной в НАТО.