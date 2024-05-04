В Литве назвали главную ошибку НАТО в конфликте с Россией
Литовский министр: Запад недооценил умение России адаптироваться к ситуации
Страны Запада недооценили способность России "адаптироваться к ситуации". Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, это стало ключевой ошибкой в противостоянии с РФ путём санкций.
"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", — заявил Кащюнас, передаёт LRT.
Кроме того, министр отметил, что Западу нужно пересмотреть методы борьбы с Россией. Он призвал к рассмотрению Украины как инструмента сдерживания, а также к решению вопроса о членстве Незалежной в НАТО.
Ранее Life.ru сообщал, что США расширили список санкций против России. Туда попали 29 физических лиц и более 250 организаций, в числе которых авиакомпания "Победа", казанский завод "Электроприбор", автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон" и АО "Рау фарм". В США считают, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в РФ.
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