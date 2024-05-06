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6 мая, 05:47

Смертоносные наводнения в Бразилии унесли уже 78 жизней

Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 78

Число жертв масштабного наводнения на юге Бразилии достигло 78, сообщает портал G1 со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул. Согласно отчёту ведомства, судьба ещё 105 человек остаётся неизвестной, они числятся пропавшими без вести.

Наводнения из-за дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Видео © X / @WorldView188 / @sc5_7 / @ArthurM40330824 / @Andrektb76

В результате обрушившегося на страну урагана пострадали более 844 тысяч жителей в 341 муниципалитете. Жителей Риу-Гранди-ду-Сул экстренно предупредили о потенциальной опасности из-за сильного дождя. А в городе Порту-Алегри ситуация критическая из-за подъёма реки Гуайбы. Её уровень достиг 5,33 метра, это рекорд за всю историю.

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Напомним, в начале мая в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло мощное наводнение, которое вызвали проливные дожди. Изначально сообщалось о гибели по меньшей мере 29 человек, а количество пропавших без вести насчитывало 60 жителей.

Обложка ©

X / @WorldView188

Андрей Бражников
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