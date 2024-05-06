Три тела нашли на пепелище дома в Пензенской области

Инцидент произошёл в населённом пункте Наскафтыме, где сгорел деревянный дом площадью 40 кв.м. Пожарные во время тушения огня обнаружили там три тела: мужчины 54 и 56 лет, женщина 58 лет. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар в Пензенской области унёс жизни трёх человек. Видео © Telegram / МЧС России

По предварительным данным, пожар начался вследствие неосторожного обращения с огнём при курении. В тушении было задействовано 5 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.