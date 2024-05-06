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6 мая, 06:47

Три тела нашли на пепелище дома в Пензенской области

При пожаре в Пензенской области погибли двое мужчин и одна женщина

Инцидент произошёл в населённом пункте Наскафтыме, где сгорел деревянный дом площадью 40 кв.м. Пожарные во время тушения огня обнаружили там три тела: мужчины 54 и 56 лет, женщина 58 лет. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар в Пензенской области унёс жизни трёх человек. Видео © Telegram / МЧС России

По предварительным данным, пожар начался вследствие неосторожного обращения с огнём при курении. В тушении было задействовано 5 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.

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Ранее в Калининградской области в квартире произошёл пожар из-за вазы на подоконнике, которую, как линзу, раскалило солнце. Спасатели вывели из соседних квартир 10 человек, среди которых был один ребёнок. В тушении было задействовано 11 пожарных и три единицы техники.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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