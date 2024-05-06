Освобождение села Очеретино в Донецкой Народной Республике российскими военными может привести к эффекту домино и обрушению фронта украинских ВС. Москва планирует выводить свои силы к Днепру, считают обозреватели итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

"Ситуация на фронте для Киева складывается неблагоприятная. Русские непрерывно наступают и прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и, главным образом, солдат", — говорится в материале.

По мнению авторов, брешь в украинской обороне находится именно в Очеретине и результативное наступление российской стороны на этом направлении приведёт к долгоиграющим последствиям для противника, открыв ещё больший оперативный простор для Вооружённых сил РФ. При этом ситуация уже развивается печальным для Киева образом: Керамик и Новокалиново освобождены от присутствия ВСУ, а украинские бойцы либо бегут, либо сдаются на милость россиян. Исходя из этого, можно сделать вывод, что участь расположенного на равнине Архангельского, вероятнее всего, тоже уже предрешена.

Издание прогнозирует, что, когда ВС РФ займут господство над оставшимися в районе высотами, это создаст новые бреши в обороне ВСУ и откроет для Российской армии путь к развязке трассы, ведущей на Константиновку. А если оперативный расчёт Москвы сработает в полной мере, то это приведёт к обширному коллапсу фронтов Киева, который будет очень тяжело купировать: Вооружённые силы Украины остались без человеческих резервов, а переданное им оружие Запада предназначено для поддержания статичной обороны, а не контратакующих действий.