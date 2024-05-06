МИД Польши предложил Дуде провести саммиты ЕС "за свой счёт" Глава МИД Польши Сикорский раскритиковал Дуду за идею провести два саммита ЕС 6 мая, 07:58 Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава МИД Польши Радослав Сикорский негативно высказался про предложение президента страны Анджея Дуды провести в стране два мировых саммита ЕС, когда председательствовать в союзе будет Варшава. На этих заседаниях предлагается обсудить отношения Европы и США, а также украинский вопрос.

"Инициатива президента, чтобы во время польского председательства в Совете Европы прошли два европейских саммита, не была согласована с правительством. Это не пример хорошего сотрудничества. Вопрос стал для нас неожиданностью", — возмутился Сикорский в беседе с телеканалом TVN24.

По словам министра, он узнал о планируемых саммитах от журналистов, а не от польского лидера. Сикорский подчеркнул, что законы чётко указывают, кто "в Польше проводит заграничную политику и с кем президент согласовывает свои заявления". Чиновник пояснил, что Дуда не сделал никаких шагов для соблюдения процедуры согласования с МИД.

"У президента есть своя канцелярия со своим бюджетом, значит, он может организовать эти саммиты силами своей канцелярии", — заключил Сикорский.

Ранее сообщалось, что польские Вооружённые силы в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024 запланировали масштабную переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью России.

Авторы Татьяна Миссуми