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6 мая, 08:13

В Совфеде назвали форсирование Днепра билетом в один конец для ВСУ

Сенатор Кастюкевич: Для украинцев форсирование Днепра — это билет в один конец

Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки форсирования Днепра украинской армией билетом в один конец. Он напомнил о плачевных итогах прошлых операций ВСУ.

"ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр", — сообщил Кастюкевич РИА "Новости".

Он рассказал, что ВС РФ активно обороняют левый берег, проводя обстрелы военных объектов, техники и артиллерийских расчётов противника на правом берегу. Для украинских военных форсирование Днепра — это билет в один конец, заключил парламентарий.

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Ранее бойцы Вооружённых сил России устранили 30 солдат ВСУ при обороне левого берега Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы Российская армия уничтожила шесть артиллерийских орудий и миномётов, четыре лодки и три автомобиля военного назначения ВСУ.

Владимир Озеров
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