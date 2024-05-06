В Совфеде назвали форсирование Днепра билетом в один конец для ВСУ
Сенатор Кастюкевич: Для украинцев форсирование Днепра — это билет в один конец
Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки форсирования Днепра украинской армией билетом в один конец. Он напомнил о плачевных итогах прошлых операций ВСУ.
"ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр", — сообщил Кастюкевич РИА "Новости".
Он рассказал, что ВС РФ активно обороняют левый берег, проводя обстрелы военных объектов, техники и артиллерийских расчётов противника на правом берегу. Для украинских военных форсирование Днепра — это билет в один конец, заключил парламентарий.
Ранее бойцы Вооружённых сил России устранили 30 солдат ВСУ при обороне левого берега Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы Российская армия уничтожила шесть артиллерийских орудий и миномётов, четыре лодки и три автомобиля военного назначения ВСУ.