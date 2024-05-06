В Балашихе хирурги удалили пациентке опухоль весом 17,5 килограмма

Балашихинские онкохирурги провели операцию по удалению пациентке опухоли, весившей 17 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного онкологического диспансера.

"В Московский областной онкологический диспансер бригадой скорой помощи была доставлена 74-летняя женщина в крайне тяжёлом состоянии с огромной опухолью, исходящей из малого таза. Новообразование занимало всю брюшную полость и не позволяло пациентке лежать на спине, нормально передвигаться, принимать пищу и дышать", — говорится в публикации.

Опухоль давила на органы брюшной полости, мешая их работе, из-за чего у женщины нарушились функции почек и оказалась сдавлено содержимое грудной клетки. Было принято решение о проведении срочной операции. Также опухоль привела к скручиванию матки на 720 градусов, вызвав серьёзные изменения тканей. Матку с придатками и саму опухоль врачи удалили. Вес образования составил 17,5 килограмма, а размер — 65 сантиметров. К концу хирургического вмешательства почки начали восстанавливать свои функции, рассказал заведующий отделением онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.

Реабилитация после операции прошла нормально. План дальнейшего лечения будет составлен после завершения гистологического исследования. Врачи диспансера напоминают о важности своевременного обращения к специалистам и необходимости регулярных посещений плановых медицинских проверок и диспансеризации.