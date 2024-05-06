Песков не стал комментировать домыслы о применении ракет КНДР во время СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу распространяемой на Западе информации о том, что ВС РФ используют ракеты КНДР в зоне спецоперации.

Напомним, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ещё в начале года заявил, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине. После этого дипломатическая служба ЕС предупредила Северную Корею о серьёзных последствиях возможных поставок её ракет России. В Кремле уже не раз говорили, что не комментируют подобную информацию. Однако Запад продолжает обвинять КНДР в пособничестве.