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6 мая, 09:17

Песков: Обострение Западом ситуации на Украине требует ответа от России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные провокации по Украине требуют ответных мер со стороны России. Поясняя журналистам подготовку ВС РФ к предстоящим ядерным учениям, он подчеркнул, что действия европейских стран и их лидеров провоцируют беспрецедентный виток напряжённости.

Пресс-секретарь президента России на брифинге обратил внимание на заявления западных представителей, которые заявляли "о готовности и даже намерении отправить вооружённые контингенты на Украину".

"То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряжённости. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер", — указал Песков.

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Напомним, сегодня утром стало известно о том, что Россия проведёт учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. По поручению президента РФ Владимира Путина Генштаб уже начал подготовку. Как уточнили в Минобороны РФ, манёвры проводятся в ответ на угрозы Запада, а также для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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