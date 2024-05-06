Песков: Обострение Западом ситуации на Украине требует ответа от России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные провокации по Украине требуют ответных мер со стороны России. Поясняя журналистам подготовку ВС РФ к предстоящим ядерным учениям, он подчеркнул, что действия европейских стран и их лидеров провоцируют беспрецедентный виток напряжённости.

Пресс-секретарь президента России на брифинге обратил внимание на заявления западных представителей, которые заявляли "о готовности и даже намерении отправить вооружённые контингенты на Украину".

"То есть фактически — выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряжённости. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер", — указал Песков.