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6 мая, 09:59

Рэпер Аким Апачев рассказал о совместной песне с Захаром Прилепиным

Рэпер из Мариуполя Аким Апачев анонсировал новый альбом с большими артистами

Рэпер Аким Апачев рассказал о новом альбоме и своей музе. Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей

Рэпер Аким Апачев рассказал о новом альбоме и своей музе. Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей

Рэпер из Мариуполя Аким Апачев анонсировал свой новый альбом с большими артистами. Он рассказал, что его новое творение объединило талантливых музыкантов со всего Донбасса. Так, например, будет песня, записанная с писателем Захаром Прилепиным. Кроме того, некоторые композиции посвящены его погибшим друзьям.

"Это будет альбом совместных работ с большими живыми и теми, кто уже с нами в Бессмертном полку, людьми. Будут совместные песни, конечно же, с моими друзьями, теми, с кем я иду в одном строю, будет песня с Чичериной, надеюсь, будет песня с Захаром Прилепиным. Надеюсь, с Аней Долгарёвой что-то получится… Сёма Пегов. Хочется такое что-то большое сделать", — поделился музыкант в интервью Донецкому агентству новостей (ДАН).

По его словам, с некоторыми из музыкантов он уже успел записать композиции для нового альбома, а также готов показать миру творчество "гениального человека", с которым познакомился на фронте. Рэпер добавил, что сегодня настоящее искусство рождается именно в зоне боевых действий и живёт там же. Кстати, он также признался, что свои лучшие песни пишет в Донецке.

"Так уж выходит, что свои лучшие песни я пишу в Донецке, здесь я понимаю, зачем всё делаю. Здесь у меня нет никаких лишних вопросов. Мысли примерно те же, что и в Москве, но здесь я знаю, для чего все делаю, у меня внутренняя уверенность и понимание происходящих процессов. Я здесь дома", — рассказал Апачев.

Также в интервью рэпер ответил на вопросы, считает ли он себя донецким, почему проиграна "война телевизору", кого из современных музыкантов стоит сейчас слушать, кто стал живым классиком и грозит ли ему самому кризис жанра.

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Ранее Аким Апачев призвал россиян не платить за прослушивание песен артистов, которые поддерживают Украину. Музыкант считает, что в стране необходимо создать реестр артистов, которые выступили против спецоперации. Так люди будут понимать, за прослушивание чьего творчества не нужно платить деньги, ведь эти средства отправляются на помощь ВСУ.

Евгения Мосс
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