Рэпер Аким Апачев рассказал о совместной песне с Захаром Прилепиным

Рэпер из Мариуполя Аким Апачев анонсировал свой новый альбом с большими артистами. Он рассказал, что его новое творение объединило талантливых музыкантов со всего Донбасса. Так, например, будет песня, записанная с писателем Захаром Прилепиным. Кроме того, некоторые композиции посвящены его погибшим друзьям.

"Это будет альбом совместных работ с большими живыми и теми, кто уже с нами в Бессмертном полку, людьми. Будут совместные песни, конечно же, с моими друзьями, теми, с кем я иду в одном строю, будет песня с Чичериной, надеюсь, будет песня с Захаром Прилепиным. Надеюсь, с Аней Долгарёвой что-то получится… Сёма Пегов. Хочется такое что-то большое сделать", — поделился музыкант в интервью Донецкому агентству новостей (ДАН).

По его словам, с некоторыми из музыкантов он уже успел записать композиции для нового альбома, а также готов показать миру творчество "гениального человека", с которым познакомился на фронте. Рэпер добавил, что сегодня настоящее искусство рождается именно в зоне боевых действий и живёт там же. Кстати, он также признался, что свои лучшие песни пишет в Донецке.

"Так уж выходит, что свои лучшие песни я пишу в Донецке, здесь я понимаю, зачем всё делаю. Здесь у меня нет никаких лишних вопросов. Мысли примерно те же, что и в Москве, но здесь я знаю, для чего все делаю, у меня внутренняя уверенность и понимание происходящих процессов. Я здесь дома", — рассказал Апачев.

Также в интервью рэпер ответил на вопросы, считает ли он себя донецким, почему проиграна "война телевизору", кого из современных музыкантов стоит сейчас слушать, кто стал живым классиком и грозит ли ему самому кризис жанра.