Вечные огни в этом году зажгут ещё на 27 мемориалах по всей России 6 мая, 09:39 Вечный огонь. Обложка © АГН "Москва"

"Газпром" в этом году зажжёт Вечные огни на территории 27 мемориалов, впервые пламя Победы появится у памятников в Новгородской области, в городе Энгельс Саратовской области и в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает партия "Единая Россия" со ссылкой на гендиректора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова.

Церемония зажжения Вечного огня в городе Остров. Фото © VK / Единая Россия. Псковская область

"В зоне ответственности "Газпрома" в настоящее время находятся 1687 Вечных огней. В 2023 году мы подключили к природному сетевому газу 23 комплекса. Это наш долг, наша ответственность, особая ответственность и почётная миссия", — пояснил он на церемонии зажжения Вечного огня на братском захоронении в городе Острове под Псковом.

Ранее сообщалось, что состоялся репетиционный полёт истребителей над Москвой в преддверии праздника 9 Мая. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС в своём телеграм-канале опубликовала видео из кабины пилота, который принимал участие в репетиции воздушной части Парада Победы.

Авторы Татьяна Миссуми