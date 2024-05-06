9 мая на стенде ДНР форума "Россия" откроется выставка "Русский стиль: сталь"

В День Победы — 9 мая 2024 года — в Москве в рамках Международного форума "Россия" в павильоне 75 откроется выставка "Русский стиль: сталь", экспонатами которой станут плиты от армейских бронежилетов, украшенные художниками. Её покажут на стенде Донецкой Народной Республики.

Экспонат выставки "Русский стиль: сталь". Фото © Предоставлено Life.ru

"Мужество. Героизм. Товарищество. Эти слова казались нам до последнего времени чем-то из нашего великого исторического прошлого. Но времена меняются, а наш народ остаётся всё тем же: отважным, героическим, стойким. Сегодня на Донбассе решаются не только наши судьбы. Война идёт за будущее наших детей", — говорится в анонсе.

Экспонат выставки "Русский стиль: сталь". Фото © Предоставлено Life.ru

Выставку организовали художники, которые стремятся познавать мир через образы и символы. Цель проекта — отыскать смыслы, которые могут отобразить события, происходящие сегодня. Нельзя не согласиться с тем, что материал войны — сталь, символизирующая стойкость. Художники из самых разных частей нашей страны получили от организаторов плиты от армейских бронежилетов, чтобы изобразительными средствами выразить их чувства по поводу исторических событий, в которых участвует наша страна. Главным критерием была серьёзность подхода. Участниками выставки станут самые разные деятели искусства, от студентов художественных учебных заведений и графитчиков до академиков и лауреатов премий.

Экспонат выставки "Русский стиль: сталь". Фото © Предоставлено Life.ru

Идеологом выставки стал художник и философ Антон Беликов, который сейчас сражается в составе ВС РФ под Донецком. Сам проект "Русский стиль: сталь" активно помогает и тылу, и бойцам на фронте, занимаясь организацией благотворительных аукционов и выставок. Мероприятие проходит при поддержке компании "Ратник Тактикал" и объединения "Творческого союза художников России".

Экспонат выставки "Русский стиль: сталь". Фото © Предоставлено Life.ru

В кураторскую группу выставки вошли: Светлана Чепрова (Фотон Света) — художник, куратор, участница Московского союза художников, участница Творческого союза художников России; Лейла Фаизова — художник, куратор, участница Творческого союза художников России, глава центра "Десница"; Вера Алина — художник, искусствовед, куратор, участница Творческого союза художников России, преподаватель, руководитель центра "Десница"; Ника Клёцки — стрит-арт художник, куратор, участница Союза свободных художников, мастер спорта по ШКМГ.

Экспонат выставки "Русский стиль: сталь". Фото © Предоставлено Life.ru