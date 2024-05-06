Сброс российской сверхмощной бомбы на объекты ВСУ вызвал на Украине землетрясение

Российские военные сбросили фугасную авиабомбу весом полторы тонны на склады ВСУ с боеприпасами и оружием в селе Моначиновка Харьковской области, которое расположено примерно в 14 километрах к северо-западу от Купянска. Это подтвердили харьковские силовики.

"Вздрогнуло всё вокруг, будто началось землетрясение. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", — написал у себя в телеграм-канале начальник местного Следственного управления Сергей Болвинов.

"Военное обозрение" выяснило, что командование ВСУ приказало оборудовать склады для оружия и боеприпасов, поступающих на Купянское направление, в близлежащих сёлах. Одну из этих целей и поразила бомба ФАБ-1500 с УМПК в селе Моначиновка. Сброс сверхмощной бомбы, по словам экспертов, действительно способен вызывать эффект землетрясения. Эти авиабомбы оснащены специальными модулями планирования, что позволяет российским самолётам их сбрасывать, не заходя в зону действия вражеской ПВО.