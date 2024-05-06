Министр обороны Италии призвал применить средства дипломатии для мира на Украине

Запад должен использовать все дипломатические способы, чтобы прекратить украинский конфликт. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Этот кризис мы можем разрешить, только вовлекая все заинтересованные стороны: сначала (достижением. — Прим. Life.ru) перемирия, а затем и мира. Мы не должны отказываться от любых доступных способов и возможностей дипломатии, даже небольших", — сказал министр в беседе с газетой Il Messaggero.

Он отметил, что Запад совершил ошибку, думая, что санкции помогут сломить Россию. Политик сравнил представителей стран альянса с французской интеллигенцией, которая не понимала, что "дворцы не защитят от перемен в мире, связанных с появлением нового класса".

Кроме того, по мнению министра обороны, западные страны думали, что санкции помогут повлиять на Россию, так как считали, что мир принадлежит им. Но "он гораздо больше", отметил Крозетто.