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6 мая, 10:32

Звезда "Оппенгеймера" напустилась на Кончаловского, обозвав женоненавистником

Актриса Эмили Блант раскритиковала Кончаловского из-за неудачного прослушивания

Голливудская актриса Эмили Блант. Обложка © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

Голливудская актриса Эмили Блант. Обложка © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

Прослушивание у российского режиссёра Андрея Кончаловского запомнилось голливудской актрисе Эмили Блант как ужасный и унизительный опыт. Об этом британская артистка рассказала в интервью газете The Sun.

"Он был очень жестоким на прослушивании, ему нравилось сбивать с толку. Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была опустошена, когда вышла оттуда. Это было ужасно, ты чувствуешь себя таким униженным в этот момент", вспоминает она.

Речь идёт о пробах на роль молодой возлюбленной короля Генриха II в исполнении сэра Патрика Стюарта в драматической картине "Лев зимой" в 2003 году. Тогда актрисе было всего 19 лет. Звезда "Оппенгеймера" и "Грани будущего" также присвоила Кончаловскому эпитеты "мерзкий" и "по-настоящему ужасный". К слову, та роль в итоге досталась жене Кончаловского — актрисе Юлии Высоцкой.

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Ранее Кончаловский в беседе с Life.ru рассказал, что не станет смотреть вышедший в этом году на экраны и вызвавший в российском обществе бурное обсуждение фильм "Мастер и Маргарита" авторства режиссёра Михаила Локшина, который выступал с осуждением спецоперации на Украине и известен своими русофобскими воззрениями. Народный артист РСФСР объяснил, что предпочтёт книгу экранизации романа Михаила Булгакова.

Юрий Лысенко
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