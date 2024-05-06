Звезда "Оппенгеймера" напустилась на Кончаловского, обозвав женоненавистником

Прослушивание у российского режиссёра Андрея Кончаловского запомнилось голливудской актрисе Эмили Блант как ужасный и унизительный опыт. Об этом британская артистка рассказала в интервью газете The Sun.

"Он был очень жестоким на прослушивании, ему нравилось сбивать с толку. Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была опустошена, когда вышла оттуда. Это было ужасно, ты чувствуешь себя таким униженным в этот момент", — вспоминает она.

Речь идёт о пробах на роль молодой возлюбленной короля Генриха II в исполнении сэра Патрика Стюарта в драматической картине "Лев зимой" в 2003 году. Тогда актрисе было всего 19 лет. Звезда "Оппенгеймера" и "Грани будущего" также присвоила Кончаловскому эпитеты "мерзкий" и "по-настоящему ужасный". К слову, та роль в итоге досталась жене Кончаловского — актрисе Юлии Высоцкой.