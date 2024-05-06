Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили

Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться 8 мая, отменено, уже назначена дата нового собрания, оно пройдёт 10 мая. Об этом сообщает источник в Думе, ссылаясь на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Вячеслав Володин в начале заседания (проходит в закрытом для журналистов режиме. — Прим. Life.ru) сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая", — сказал источник в беседе с ТАСС.