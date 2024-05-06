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6 мая, 12:43

Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили

ТАСС: Володин сообщил об отмене пленарного заседания Госдумы 8 мая

Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться 8 мая, отменено, уже назначена дата нового собрания, оно пройдёт 10 мая. Об этом сообщает источник в Думе, ссылаясь на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Вячеслав Володин в начале заседания (проходит в закрытом для журналистов режиме. — Прим. Life.ru) сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая", — сказал источник в беседе с ТАСС.

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Ранее председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий в беседе с Life.ru рассказал, что для утверждения нового состава правительства депутатам Госдумы потребуется не менее двух заседаний. По его словам, каждое из них будет длиться семь-восемь часов. Он отметил, что состав правительства утвердят 13–14 мая.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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