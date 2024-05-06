В Госдуме рассказали, когда утвердят кандидатуру премьера РФ
Депутат Мажуга: Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании 10 мая
Депутаты утвердят кандидатуру главы правительства на пленарном заседании Госдумы 10 мая, об этом сообщил парламентарий Александр Мажуга.
"10 мая состоится дополнительное заседание Государственной думы, на котором утвердим кандидатуру председателя Правительства", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Глава государства в торжественной форме принесёт присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. После этого — не позднее чем через две недели после официального вступления в должность — президент должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты в течение недели должны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить.
А вот федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, назначает лично президент России после консультаций с Советом Федерации.
Life.ru