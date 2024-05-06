В Госдуме рассказали, когда утвердят кандидатуру премьера РФ

Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Глава государства в торжественной форме принесёт присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. После этого — не позднее чем через две недели после официального вступления в должность — президент должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты в течение недели должны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить.