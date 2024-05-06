Слуцкий рассказал Life.ru, когда Госдума может собраться для утверждения нового кабмина
Депутат Слуцкий: Скорее всего, состав нового кабмина будет утверждён 13–14 мая
Для утверждения нового состава кабмина депутатам Госдумы потребуется не менее двух пленарных заседаний, каждое из которых будет продолжительным — по семь-восемь часов. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 6 мая, рассказал председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
По его словам, депутаты готовы собраться "хоть сию минуту", но сделают это — в соответствии с регламентом — уже после инаугурации, когда к ним поступят кандидатуры для утверждения. Если это произойдёт во время второй волны майских праздников, препятствием это не станет. Как заверил Слуцкий корреспондента Life.ru, у политиков "выходных и отпусков не бывает".
Леонид Слуцкий рассказал, когда Госдума может собраться для утверждения нового кабмина. Видео © Life.ru
"Будем определяться (с датой пленарных заседаний. — Прим. Life.ru) на ходу. Скорее всего, это будет понедельник, 13-го, и вторник, 14-го, но не будем зарекаться, а будем отталкиваться от внесения кандидатур в Государственную думу", — отметил Слуцкий.
Напомним, что по закону президент России должен внести в Госдуму кандидатуру премьера не позднее чем через две недели после официального вступления в должность, а депутатам даётся неделя на то, чтобы утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить. А вот федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, назначает лично президент России после консультаций с Советом Федерации.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.
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