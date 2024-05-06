Слуцкий рассказал Life.ru, когда Госдума может собраться для утверждения нового кабмина

Для утверждения нового состава кабмина депутатам Госдумы потребуется не менее двух пленарных заседаний, каждое из которых будет продолжительным — по семь-восемь часов. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 6 мая, рассказал председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, депутаты готовы собраться "хоть сию минуту", но сделают это — в соответствии с регламентом — уже после инаугурации, когда к ним поступят кандидатуры для утверждения. Если это произойдёт во время второй волны майских праздников, препятствием это не станет. Как заверил Слуцкий корреспондента Life.ru, у политиков "выходных и отпусков не бывает".

Леонид Слуцкий рассказал, когда Госдума может собраться для утверждения нового кабмина. Видео © Life.ru

"Будем определяться (с датой пленарных заседаний. — Прим. Life.ru) на ходу. Скорее всего, это будет понедельник, 13-го, и вторник, 14-го, но не будем зарекаться, а будем отталкиваться от внесения кандидатур в Государственную думу", — отметил Слуцкий.

Напомним, что по закону президент России должен внести в Госдуму кандидатуру премьера не позднее чем через две недели после официального вступления в должность, а депутатам даётся неделя на то, чтобы утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить. А вот федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, назначает лично президент России после консультаций с Советом Федерации.