Семерых человек спасли с крыши тонущей в реке машины в Туве 6 мая, 10:36 Автомобиль едва не утонул в реке вместе с людьми. Видео © Telegram / МЧС Республики Тыва

В Туве автомобиль пытался переехать реку вброд, но застрял и начал тонуть. Находившиеся в салоне семеро человек были вынуждены забраться на крышу и ждать спасателей. Об этом рассказал республиканский МЧС.

Автомобиль едва не утонул в реке вместе с людьми. Видео © Telegram / МЧС Республики Тыва

"Около 01 ночи 6 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в местечке Кызыл-Чыраа Эрзинского района при переезде вброд через реку Нарын автомашина марки УАЗ 3151 съехала с колеи и застряла в середине реки", — уточнили в ведомстве.

Водитель и его пассажиры, в том числе двухлетний ребёнок, забрались на крышу тонущей машины. Счёт шёл на секунды, так как бурный речной поток грозился опрокинуть автомобиль. Спасателям удалось оперативно подобраться на грузовике "Урал" к пострадавшим и доставить их на берег.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области грузовик улетел в реку с моста. Авария произошла на 421-м километре автодороги М10 "Россия" в Крестецком районе, где в это время велись ремонтные работы.

Авторы Татьяна Миссуми