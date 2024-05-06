ВС РФ за сутки уничтожили два украинских предприятия, производившие ударные БПЛА

За минувшие сутки российская армия уничтожила два предприятия Украины, где велось производство ударных БПЛА. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Российской Федерации.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотников, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах", — сообщили в ведомстве.