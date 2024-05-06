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6 мая, 10:42

ВС РФ за сутки уничтожили два украинских предприятия, производившие ударные БПЛА

За минувшие сутки российская армия уничтожила два предприятия Украины, где велось производство ударных БПЛА. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Российской Федерации.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотников, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах", сообщили в ведомстве.

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Ранее в Минобороны сообщили о полном освобождении посёлка Очеретино в ДНР и улучшении тактического положения армии России на этом направлении. Кроме того, военнослужащие нанесли результативные удары по подразделениям 24-й и 115-й механизированных бригад противника у Архангельского и Новгородского в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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