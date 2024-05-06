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Разрушительный пожар вошёл в пять садовых посёлков в Приангарье

Сразу пять садовых посёлков загорелись в Иркутской области

6 мая, 10:52
Горят пять СНТ под Иркутском. Видео © VK / Инцидент. Иркутск

Горят пять СНТ под Иркутском. Видео © VK / Инцидент. Иркутск

В Иркутской области под Братском произошёл пожар сразу в пяти дачных посёлках, огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Об этом рассказали в МЧС России.

Горят пять СНТ под Иркутском. Видео © VK / Инцидент. Иркутск / Telegram / Борус

"На территории садового товарищества "Алюминщик" горят 15 дачных домов и хозпостроек. Два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы. Пожар на 620 квадратных метрах локализовали 20 специалистов", — говорится в тексте.

Ещё в четырёх садоводствах — "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" — пламя охватило 15 строений. В тушении пожара участвуют 22 специалиста и 17 единиц техники. Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания.

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Ранее в Калининградской области в одной из квартир на четвёртом этаже жилого дома загорелся пластиковый подоконник. В результате возгорания спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе одного ребёнка. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать стеклянная ваза, поверхность которой, как линза, нагрелась на солнце.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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