Разрушительный пожар вошёл в пять садовых посёлков в Приангарье

В Иркутской области под Братском произошёл пожар сразу в пяти дачных посёлках, огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Об этом рассказали в МЧС России.

Ещё в четырёх садоводствах — "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" — пламя охватило 15 строений. В тушении пожара участвуют 22 специалиста и 17 единиц техники. Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания.

Ранее в Калининградской области в одной из квартир на четвёртом этаже жилого дома загорелся пластиковый подоконник. В результате возгорания спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе одного ребёнка. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать стеклянная ваза, поверхность которой, как линза, нагрелась на солнце.