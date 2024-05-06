Разрушительный пожар вошёл в пять садовых посёлков в Приангарье
Сразу пять садовых посёлков загорелись в Иркутской области
Горят пять СНТ под Иркутском. Видео © VK / Инцидент. Иркутск
В Иркутской области под Братском произошёл пожар сразу в пяти дачных посёлках, огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Об этом рассказали в МЧС России.
Горят пять СНТ под Иркутском. Видео © VK / Инцидент. Иркутск / Telegram / Борус
"На территории садового товарищества "Алюминщик" горят 15 дачных домов и хозпостроек. Два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы. Пожар на 620 квадратных метрах локализовали 20 специалистов", — говорится в тексте.
Ещё в четырёх садоводствах — "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" — пламя охватило 15 строений. В тушении пожара участвуют 22 специалиста и 17 единиц техники. Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания.
Ранее в Калининградской области в одной из квартир на четвёртом этаже жилого дома загорелся пластиковый подоконник. В результате возгорания спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе одного ребёнка. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать стеклянная ваза, поверхность которой, как линза, нагрелась на солнце.