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6 мая, 11:31

Песков отметил решимость России и дальше пропагандировать традиционные ценности

Россия намерена и дальше мешать отходу от традиционных человеческих и религиозных ценностей, который сейчас наблюдается в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии американскому изданию The Washington Post.

"В контексте [повышения рождаемости] распространение традиционных ценностей очень важно для нас, у нас нет ничего общего с экстремистским [толкованием] либерализма в плане отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что правильно", — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия полна решимости продолжать "пропагандировать это в хорошем смысле слова".

Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия России
Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия России

А ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею упростить переезд в Россию иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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