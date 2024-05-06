Песков отметил решимость России и дальше пропагандировать традиционные ценности

Россия намерена и дальше мешать отходу от традиционных человеческих и религиозных ценностей, который сейчас наблюдается в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии американскому изданию The Washington Post.

"В контексте [повышения рождаемости] распространение традиционных ценностей очень важно для нас, у нас нет ничего общего с экстремистским [толкованием] либерализма в плане отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что правильно", — объяснил представитель Кремля.