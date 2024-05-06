Режим ЧС введён из-за пожара в Братском районе Иркутской области

В Братском районе Иркутской области введён режим ЧС в связи с полыхающими пожарами. Одно из таких возгораний большой силы полыхает в городе Вихоревке. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

"Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введён в Братском районе с 17:00 [12:00 мск] сегодня, 6 мая. Напомню, в Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчёты, но и простые жители. Сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию", — говорится в публикации главы района.

Пожар в дачном кооперативе в Вихоревке. Фото © VK / Александр Дубровин

В свою очередь, губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале сообщил, что от пламени пострадала одна женщина. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое, готовится её эвакуация в районную больницу.

Иркутскую область охватил мощный пожар. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

Судя по последним сообщениям Дубровина, возгорание переметнулось на четыре частных владения на краю города. Изначально загорелись четыре садоводческих товарищества. Жителей призывают эвакуироваться, взяв с собой документы, так как ситуация серьёзная. К настоящему моменту жильцы всех близлежащих жилых домов уже были вывезены из опасной зоны, их точное количество пока не называлось, сообщает ТАСС. В МЧС РФ заявили, что огонь распространился на частные жилые дома в Вихоревке, также пламенем объяты и домовладения с постройками в местных садовых товариществах.

"По уточнённой информации, в Иркутской области: на территории садового товарищества "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозпостроек. В садоводствах "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" огонь охватил 37 строений. Пожар распространился на частные жилые дома в городе Вихоревке. Предварительно, горят 12 строений. Пожар ликвидируют более 50 специалистов и 23 единицы техники", — сказано в публикации.