Названо древнее средство, которое поможет избежать недомоганий и восстановить иммунитет

Различные весенние недомогания, вплоть до неврологических, могут вызвать перестройка организма, привыкание к солнечному свету и другие факторы. Иногда внутренние процессы человека не успевают за пробуждением природы, из-за чего могут нарушиться сон, аппетит, наступить состояние усталости и неудовлетворённости жизнью. Избежать таких последствий можно с помощью иглоукалывания, рассказала врач-невролог Марият Мухина.

Данная методика особенно эффективна для женщин, которым именно весной хочется быть свежими, красивыми и полными сил. Актуальный метод восточной медицины разбудит скрытые резервы и поможет быстро восстановить энергетическое равновесие. Воздействие на определённые точки тела способствует выделению эндорфинов, гормонов радости. В результате чего улучшаются работа органов внутренней секреции и кровообращение, подчеркнула невролог в беседе RuNews24.

По её словам, иглоукалывание стимулирует ЖКТ, помогает снять мышечное напряжение, улучшает сон и повышает иммунитет. В результате улучшается состояние кожи и волос, а также настроение. Обычно такого эффекта можно добиться комплексной терапией, например витаминизацией, инсоляцией и лечебной гимнастикой. Процедура иглоукалывания позволяет обойтись без этих процедур и сэкономить время и деньги.

"Кроме того, хочу развеять распространённое заблуждение: якобы иголки показаны только при заболеваниях, что вовсе не соответствует действительности. Это профилактическая процедура, полезная всем и практически не имеющая противопоказаний. И прибегать к ней полезно несколько раз в год, особенно во время перемен и нестабильности", — заключила Мухина.