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6 мая, 19:30

Названо древнее средство, которое поможет избежать недомоганий и восстановить иммунитет

Невролог Мухина: Адаптироваться к смене сезона поможет иглоукалывание

Адаптироваться к смене сезона поможет иглоукалывание. Обложка © Freepik

Адаптироваться к смене сезона поможет иглоукалывание. Обложка © Freepik

Различные весенние недомогания, вплоть до неврологических, могут вызвать перестройка организма, привыкание к солнечному свету и другие факторы. Иногда внутренние процессы человека не успевают за пробуждением природы, из-за чего могут нарушиться сон, аппетит, наступить состояние усталости и неудовлетворённости жизнью. Избежать таких последствий можно с помощью иглоукалывания, рассказала врач-невролог Марият Мухина.

Данная методика особенно эффективна для женщин, которым именно весной хочется быть свежими, красивыми и полными сил. Актуальный метод восточной медицины разбудит скрытые резервы и поможет быстро восстановить энергетическое равновесие. Воздействие на определённые точки тела способствует выделению эндорфинов, гормонов радости. В результате чего улучшаются работа органов внутренней секреции и кровообращение, подчеркнула невролог в беседе RuNews24.

По её словам, иглоукалывание стимулирует ЖКТ, помогает снять мышечное напряжение, улучшает сон и повышает иммунитет. В результате улучшается состояние кожи и волос, а также настроение. Обычно такого эффекта можно добиться комплексной терапией, например витаминизацией, инсоляцией и лечебной гимнастикой. Процедура иглоукалывания позволяет обойтись без этих процедур и сэкономить время и деньги.

"Кроме того, хочу развеять распространённое заблуждение: якобы иголки показаны только при заболеваниях, что вовсе не соответствует действительности. Это профилактическая процедура, полезная всем и практически не имеющая противопоказаний. И прибегать к ней полезно несколько раз в год, особенно во время перемен и нестабильности", — заключила Мухина.
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От депрессии до Паркинсона: Доктор назвала недуги, от которых может избавить иглоукалывание

Ранее косметолог назвала эффективные методики, которые помогут сохранить молодость лица. Медик объяснила, что от правильного питания зависит химический баланс кожи. Нужно исключить из рациона жирную и высококалорийную еду, фастфуд и полуфабрикаты, свести к минимуму кофе и алкоголь — они негативно влияют на капиллярное кровообращение кожи.

Евгения Мосс
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