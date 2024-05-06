Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с "мамой" 6 мая, 12:30 Женщина, заселившаяся в отель в Казани с юношей, позже найденным мёртвым. Обложка © Telegram / Mash Iptash

В казанском отеле "Рем" найдено тело 17-летнего юноши, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся на ресепшене его матерью. Об этом сообщает Mash Iptash.

Странная парочка приехала в отель 3 мая. Женщина заявила, что её "сын" якобы покинет номер поздно вечером. Однако ночью постояльцы устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы даже позвонили в полицию. Женщина кричала, грозилась всё разбить, а под утро сбежала. Правоохранители нашли в номере тело юноши. Персонал отеля подозревает, что постояльцы могли употреблять наркотические вещества.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный мужчина жестоко избил 17-летнего сына металлической ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз. Чудовищный инцидент произошёл на майских праздниках в Савёловском районе столицы. Парень успел вырваться и спрятаться в своей комнате. Лишь на следующий день он пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу.

Авторы Татьяна Миссуми