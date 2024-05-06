На Урале санитарка сломала позвоночник, перенося лежачего пациента в больнице

Санитарка сломала позвоночник, когда переносила лежачего пациента в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. Пострадавшая сотрудница смогла получить 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Женщину и медицинскую сестру дежурный врач попросила помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Во время подъёма пациента санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента", — рассказали в ведомстве.

Несколько дней медработница ходила с травмой, заглушая боль обезболивающими таблетками. В итоге она обратилась за помощью в больницу, где ей оформили больничный, а потом пошла в травмпункт. Там женщине диагностировали компрессионный сгибательный нестабильный неосложнённый перелом тела позвонка. Такая травма относится к категории тяжёлых, уточнили в прокуратуре.

Госинспектор труда установил, что инцидент произошёл из-за нарушений со стороны медучреждения. Прокуратура взыскала с больницы 450 тысяч рублей в пользу пострадавшей.