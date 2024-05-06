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6 мая, 12:39

Новую партию изъятых у нарушителей авто передали на СВО

Машины пермяков, изъятые за пьяное вождение, отправили в зону СВО

В распоряжение Минобороны России поступят четыре транспортных средства, которые правоохранители конфисковали у водителей за вождение в нетрезвом виде в Пермском крае. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Росимущества.

"Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало Министерству обороны РФ 4 транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде", рассказали в ведомстве.

В Росимуществе отметили, что предоставленное имущество поможет Министерству укреплять обороноспособность страны.

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Военнослужащие ВС РФ наверняка найдут для этих автомобилей применение получше, чем пьяные покатушки в Пермском крае. Ранее российские таможенники отправили в зону спецоперации шесть транспортных средств, изъятых за нарушение таможенного законодательства.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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