Новую партию изъятых у нарушителей авто передали на СВО
Машины пермяков, изъятые за пьяное вождение, отправили в зону СВО
В распоряжение Минобороны России поступят четыре транспортных средства, которые правоохранители конфисковали у водителей за вождение в нетрезвом виде в Пермском крае. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Росимущества.
"Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало Министерству обороны РФ 4 транспортных средства, конфискованных за вождение в нетрезвом виде", — рассказали в ведомстве.
В Росимуществе отметили, что предоставленное имущество поможет Министерству укреплять обороноспособность страны.
Военнослужащие ВС РФ наверняка найдут для этих автомобилей применение получше, чем пьяные покатушки в Пермском крае. Ранее российские таможенники отправили в зону спецоперации шесть транспортных средств, изъятых за нарушение таможенного законодательства.
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