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6 мая, 13:15

Армия России уничтожила "именитое трио" ВСУ — Броню, Гуцулку и Малюка

Броня, Гуцулка и Малюк. Фото © T.me / Tatarinov_R

Броня, Гуцулка и Малюк. Фото © T.me / Tatarinov_R

Российские военные ликвидировали трёх распиаренных личностей из состава Вооружённых сил Украины: Александра Луковца под позывным Броня, Оксану Гуцулку Демчук и Андрея Малюка (Малыша) Сидора. Военкор Руслан Татаринов узнал, что "славное трио" из города Стрыя Львовской области получило бесславный конец 5 мая.

По некоторым данным, командир роты Малыш оказался под ударом реактивных систем залпового огня "Град" во время боевых действий в районе Работина. Гуцулку, которая служила в штурмовой бригаде, уничтожили в районе Стельмаховки ЛНР. Она оказалась в месте скопления украинских военных, по которому Армия России ударила из противотанкового ракетного комплекса.

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Ранее сегодня стало известно о том, что первая группа военных из французского Иностранного легиона, ведущего боевые действия на стороне Украины, погибла в ходе противостояния с войсками России у Часового Яра.

Андрей Бражников
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