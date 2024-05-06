Российские военные ликвидировали трёх распиаренных личностей из состава Вооружённых сил Украины: Александра Луковца под позывным Броня, Оксану Гуцулку Демчук и Андрея Малюка (Малыша) Сидора. Военкор Руслан Татаринов узнал, что "славное трио" из города Стрыя Львовской области получило бесславный конец 5 мая.

По некоторым данным, командир роты Малыш оказался под ударом реактивных систем залпового огня "Град" во время боевых действий в районе Работина. Гуцулку, которая служила в штурмовой бригаде, уничтожили в районе Стельмаховки ЛНР. Она оказалась в месте скопления украинских военных, по которому Армия России ударила из противотанкового ракетного комплекса.