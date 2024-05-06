Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:53

Путин проводит заключительную встречу с уходящим Правительством РФ

Президент России Владимир Путин проводит заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. Для этого глава государства приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной.

"Сегодня приехал, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении последних лет. Мы помним, как всё начиналось, ваша работа в этом составе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией", — сказал Путин в начале встречи.

Путин проводит заключительную встречу с уходящим Правительством РФ. Видео © Life.ru

Помимо этого, как отметил президент, правительство решало и многие другие сложные вопросы, связанные, в частности, с проведением специальной операции и санкциями Запада.

Слуцкий рассказал Life.ru, когда Госдума может собраться для утверждения нового кабмина
Слуцкий рассказал Life.ru, когда Госдума может собраться для утверждения нового кабмина

Напомним, 7 мая в Кремле состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день действующее правительство сложит полномочия и начнётся формирование нового кабмина. Глава государства не позднее чем через две недели после официального вступления в должность должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты в течение недели должны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров