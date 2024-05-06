Президент России Владимир Путин проводит заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. Для этого глава государства приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной.

"Сегодня приехал, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении последних лет. Мы помним, как всё начиналось, ваша работа в этом составе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией", — сказал Путин в начале встречи.

Путин проводит заключительную встречу с уходящим Правительством РФ. Видео © Life.ru

Помимо этого, как отметил президент, правительство решало и многие другие сложные вопросы, связанные, в частности, с проведением специальной операции и санкциями Запада.