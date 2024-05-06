Путин проводит заключительную встречу с уходящим Правительством РФ
Президент России Владимир Путин проводит заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. Для этого глава государства приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной.
"Сегодня приехал, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении последних лет. Мы помним, как всё начиналось, ваша работа в этом составе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией", — сказал Путин в начале встречи.
Путин проводит заключительную встречу с уходящим Правительством РФ. Видео © Life.ru
Помимо этого, как отметил президент, правительство решало и многие другие сложные вопросы, связанные, в частности, с проведением специальной операции и санкциями Запада.
Напомним, 7 мая в Кремле состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день действующее правительство сложит полномочия и начнётся формирование нового кабмина. Глава государства не позднее чем через две недели после официального вступления в должность должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты в течение недели должны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в Госдуму кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить.
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