Россияне назвали лучшими лидерами в истории страны Ленина и Петра I 6 мая, 13:34 Владимир Ленин и Пётр I. Обложка © Wikipedia, © Wikipedia

Россияне считают, что идеальными лидерами в истории страны были Пётр I и Владимир Ленин, потому что обладали такими качествами, как харизма, целеустремлённость, ответственность, аналитический склад ума и эмпатия. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на проведённый опрос.

Кроме них в пятёрку лучших руководителей вошли Александр Суворов, Екатерина II и Георгий Жуков. Также россияне называли Михаила Кутузова, Сергея Королёва, Петра Столыпина, Александра III и Николая II. Участники опроса поясняли, что, по их мнению, лидером можно стать в различных областях: науке, бизнесе, религии, литературе и т.д.

При этом респонденты выразили уверенность, что лидер — это не только тот, кто доходит до цели, но и тот, кто умеет вдохновлять окружающих его людей, став своего рода наставником.

Ранее, в начале мая, были представлены результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении россиян к проводимой российским лидером Владимиром Путиным политике. Уровень доверия граждан президенту составляет 80,8%. Опрос проводился "ВЦИОМ-Спутником" с 22 по 28 апреля среди 1600 граждан от 18 лет.

Авторы Татьяна Миссуми