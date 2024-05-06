Путин: Россия сегодня переживает историческое время
Россия сегодня переживает историческое время. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства в понедельник, 6 мая.
"Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока", — указал глава государства.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин проводит заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. Для этого глава государства приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной.
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