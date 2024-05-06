Названы категории людей, которым пользоваться алюминиевой посудой небезопасно

Алюминиевую посуду можно найти на кухне практически в каждом доме. Но, оказывается, существует категория людей, которым пользоваться ею не рекомендуется. Для кого она небезопасна, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов.

"Алюминий имеет свойство вступать в реакцию с продуктами и попадать в пищу. Особенно активно это происходит, если речь идёт о чём-то кислом: томатном соусе, варенье или компоте из кислых ягод. Такого рода продукты приводят к тому, что в еде повышается количество алюминия. Подавляющая часть этого металла не усваивается из еды, она просто транзитом проходит через кишечник", — объяснил эксперт.

По его словам, как раз та небольшая часть, которая всё-таки всасывается, может быть опасна для людей с нарушением работы почек. Особенно угрожающе это может влиять на детей с почечной недостаточностью. Именно поэтому алюминиевую посуду запретили в детском общепите. В остальных случаях она безопасна.

Кроме того, современная алюминиевая посуда делается с покрытием из анодированного алюминия, который продлевает срок её службы. Он не растворяется и не попадает в пищу. Исследования показали, что даже старая посуда из алюминия не так опасна, если отсутствуют проблемы с почками, резюмировал Малозёмов.