Путин приказал избежать пауз в работе при смене Правительства России

В работе Правительства РФ не должно быть пауз во время смены членов кабинета министров, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что собранность нужна на всех уровнях исполнительной власти.

"Вы знаете, что в ближайшее время, в соответствии с Конституцией РФ, пройдёт процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать всё необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", — сказал Путин на последней встрече с кабмином.

Глава государства заметил, что власти нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. Он не сомневается, что это будет обеспечено.