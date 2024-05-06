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6 мая, 14:26

Путин приказал избежать пауз в работе при смене Правительства России

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В работе Правительства РФ не должно быть пауз во время смены членов кабинета министров, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что собранность нужна на всех уровнях исполнительной власти.

"Вы знаете, что в ближайшее время, в соответствии с Конституцией РФ, пройдёт процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать всё необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", — сказал Путин на последней встрече с кабмином.

Глава государства заметил, что власти нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. Он не сомневается, что это будет обеспечено.

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Нынешний кабинет министров сложит свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента России. Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Life.ru рассказал, что для утверждения нового состава правительства депутатам Госдумы потребуется не менее двух заседаний. Новый состав правительства утвердят 13–14 мая.

Андрей Бражников
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