Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

"Старались не подвести": Мишустин от лица кабмина поблагодарил Путина за честь быть в его команде

Мишустин заявил, что Правительство РФ гордится быть частью команды Путина

6 мая, 13:46
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Бабушкин

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Бабушкин

Правительство России с гордостью относится к тому, что работает в команде президента страны Владимира Путина, стараясь оправдать надежды, возложенные россиянами и главой государства. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы очень старались не подвести и вас, и граждан нашей страны. И гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович", обратился политик к Путину во время его встречи с кабмином накануне инаугурации.

В Госдуме рассказали, когда утвердят кандидатуру премьера РФ
В Госдуме рассказали, когда утвердят кандидатуру премьера РФ

Напомним, президент России Владимир Путин проводит заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. Для этого глава государства приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной. 7 мая состоится инаугурация Путина. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день действующее правительство сложит полномочия и начнётся формирование нового кабмина.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!