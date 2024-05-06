"Старались не подвести": Мишустин от лица кабмина поблагодарил Путина за честь быть в его команде Мишустин заявил, что Правительство РФ гордится быть частью команды Путина 6 мая, 13:46 Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Бабушкин

Правительство России с гордостью относится к тому, что работает в команде президента страны Владимира Путина, стараясь оправдать надежды, возложенные россиянами и главой государства. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы очень старались не подвести и вас, и граждан нашей страны. И гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович", — обратился политик к Путину во время его встречи с кабмином накануне инаугурации.

Напомним, президент России Владимир Путин проводит заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. Для этого глава государства приехал в здание кабмина на Краснопресненской набережной. 7 мая состоится инаугурация Путина. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день действующее правительство сложит полномочия и начнётся формирование нового кабмина.

Авторы Татьяна Миссуми