Политолог оценил шансы Мишель Обамы сменить Байдена в предвыборной гонке в США Эксперт Самонкин не исключил, что жена Обамы может стать президентом США 6 мая, 15:42 Мишель Обама и Джо Байден. Обложка © ТАСС / ЕРА, © Getty Images / Chip Somodevilla

Глава США Джо Байден стремительно теряет поддержку американцев, которые всё меньше хотят его переизбрания на новый срок. Поэтому партии демократов придётся срочно искать выход, чтобы удержать свои позиции в ходе президентской гонки. Об этом телеканалу "360.ru" рассказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По его словам, в американском обществе уже сформировалось лояльное отношение к тому, что лидером страны может стать женщина, тем более что в зарубежных СМИ эта идея стала ненавязчиво раскручиваться. Но заменить Байдена сможет только та представительница из мира политики, которая ещё не запятнала свою репутацию в демократическом бреде под названием "глобальная американская гегемония", отметил Самонкин.

"Мишель Обама — супруга 44-го президента США Барака Обамы. Она ещё не особо сильно проявила себя в политике, но под эгидой какой-то миротворческой миссии или каких-то новых лозунгов ей могли бы предложить заменить Байдена", — допустил политолог.

Он напомнил, что возможным претендентом на должность главы Белого дома также рассматривается другая бывшая первая леди — Хиллари Клинтон. Однако, по мнению Самонкина, она сделала ряд непростительных провальных шагов, которые могут помешать ей пробиться на вершину власти. Эксперт уверен, что в течение лета станет понятна более точная расстановка политических сил в США в преддверии выборов.

Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября. Предположительно, за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года ранее: Джо Байден и Дональд Трамп. Однако низкие рейтинги действующего американского президента породили слухи, что на авансцену может выйти супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель. Сама она всячески опровергает такие домыслы и уверяет в своём нежелании бороться за президентское кресло.

Авторы Татьяна Миссуми