Названы анализы, которые нужно сдать после выхода из поста

После завершения поста полезно будет сдать ряд анализов, чтобы оценить состояние своего организма. Врач-диетолог, эндокринолог Анна Луговская рекомендует общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

"Эти обследования помогут понять, есть ли какие-то проблемы в организме на данный момент в части белкового обмена, дефицита витаминов группы В и железа. Так как именно эти показатели могут измениться, когда мы убираем из рациона мясные, рыбные продукты, снижая потребление белка", — предупредила диетолог в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, выходя из поста, люди могут испытывать дискомфорт. Например, повышенную тягу к сладкому, становится сложнее контролировать питание, может также отмечаться усталость и снижение активности. Как раз эти симптомы могут говорить о дефиците белка в организме. Кроме того, если до этого у человека были проблемы с белковым обменом или его нехватка, то ограничения в питании могли усугубить это состояние.

"Помимо этого, к основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний, в первую очередь желудочно-кишечного тракта. Помимо дефицита белка, исключая мясные и рыбные продукты во время поста, мы лишаемся большого количества микро- и макронутриентов — в большей степени это железо и витамины группы В, которые необходимы для полноценной работы организма", — пояснила врач.