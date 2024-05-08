Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, Марк Ключник: Праздники и приметы 8 мая Государственных торжеств 8 мая в России нет. Поздравляем с праздником членов общества Красного Креста и волонтёров, подкармливаем пернатых на Марка Ключника. 8 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 8 мая? Обложка © Шедеврум

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Дата в 2024 году: 8 мая, среда.

Международный праздник.

8 мая во всём мире отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата является постоянной и приурочена ко дню рождения основателя Красного Креста — Жана Анри Дюнана. Основополагающие тезисы этой организации были провозглашены на 20-й Международной конференции Красного Креста в 1965 году. Они гласят, что всемирная организация основана на принципах нейтральности, гуманности и универсальности, независимости, единства, беспристрастности и добровольности. Эти тезисы и по сегодняшний день являются актуальными.

8 мая во всём мире отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Фото © redcross.ru

24 июня 1859 года Анри Дюнан стал свидетелем кровопролитного сражения между французами и австрийцами, в ходе которой были убиты и искалечены дестки тысяч человек. Страдания раненых и отсутствие должной помощи навсегда изменили сознание Дюнана. Движение Красного Креста началось именно в этот день с нескольких женщин, которых Анри удалось уговорить ухаживать за ранеными.

В 1863 году Дюнан организовал общество по оказанию медицинской помощи и моральной поддержки людям, пострадавшим при военных действиях. Международная конференция, состоявшаяся в Гааге в 1928 году, утвердила официальное название общества — Международный Красный Крест, а также устав этой организации. Впоследствии он дважды изменялся — в 1952 и 1965 годах. Сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК) ведёт постоянную гуманитарную деятельность на территории более 80 стран, а при необходимости и в любой точке мира.

Марк Ключник

Дата в 2024 году: 8 мая, среда.

Другие названия: Марков день; День Марка-ключника; птичье голодание; бабий праздник.

Церковное название: Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна).

Значение: День памяти апостола от 70-ти Марка Александрийского, Евангелиста, епископа.

Икона с изображением Марка Александрийского, Евангелиста. Фото © Wikipedia

Народный праздник Марк Ключник отмечается 8 мая (по старому стилю — 25 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Марка Александрийского, Евангелиста, епископа.

Марк Александрийский, уроженец Иерусалима и племянник апостола Варнавы, с раннего детства был окружён христианским сообществом. Он был одним из учеников апостола Петра, построил первую Церковь в Египте и стал епископом в Александрии.

Марк активно проповедовал Евангельское учение, а после миссионерских путешествий по Африке посетил своего наставника Петра, который находился в заточении в Риме, где и написал Евангелие. Вернувшись в Александрию, Марк усердно продолжал обращать людей в христианскую веру, чему яростно противились язычники. Однажды утром они схватили Марка, заключили в темницу и на следующий день мученик скончался, пока его вели на суд.

В русском народе святого прозвали Ключником, так как верили, что у него хранятся ключи от неба, и только он может отомкнуть его и впустить в этот мир дождь. День также носит название "птичье голодание", потому что в это время птицы начинают возвращаться из тёплых стран на родину. Они возвращаются голодными и уставшими из-за длинных перелётов. Поэтому в этот день принято было рассыпать по полям и дворам конопляное семя, чтобы пернатые долго не искали еду. Также гадали на судьбу, вслушиваясь в пение птиц.

8 мая наши предки гадали на судьбу, вслушиваясь в пение птиц. Фото © АГН "Москва"

В этот народный праздник крестьяне молились святому Марку и просили, чтобы он не допустил засухи, которая может погубить посевы. При этом смотрели в небо и произносили присказку о том, что три обильных дождя в мае дадут три года урожая.

Приметы на 8 мая

Если небо звёздное и вечер тёплый — хлеб хорошо уродится.

Весь день ясно и тепло — будет жаркое лето.

Целый день идут короткие холодные дожди — будет мало мёда.

Погожий день — к хорошему урожаю яровых.

Если стайка только что вернувшихся из тёплых стран птиц села на поле с коноплей — урожай будет хорошим.

Слышно кукушку — холода ушли до осени.

Если 8 мая небо звёздное и вечер тёплый — хлеб хорошо уродится. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Именины 8 мая отмечают:

Сергей

Марк

Василий

Ника

Авторы Андрей Соколов