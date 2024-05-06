Во Франции активисты показали фильм и создали выставку про блокаду Ленинграда 6 мая, 16:54 Во Франции состоялось мероприятие, посвящённое 79-й годовщине победы в ВОВ. Обложка © Telegram / Международный Бессмертный Полк

Во Франции состоялось мероприятие, посвящённое 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и памяти советских солдат, павших в борьбе с фашизмом. Жители города Клермон-Ферран и активисты ассоциации "Объектив" с участием Международного движения "Бессмертный полк" собрались вместе, чтобы вспомнить героев тех лет.

Во Франции состоялось мероприятие, посвящённое 79-й годовщине победы в ВОВ. Фото © Telegram / Международный Бессмертный Полк

Во Франции состоялось мероприятие, посвящённое 79-й годовщине победы в ВОВ. Фото © Telegram / Международный Бессмертный Полк

"Просмотр документального фильма о блокадном Ленинграде и выставка "Блокада" позволили участникам понять масштабы трагедии в те времена. А акция "Бессмертный полк" с минутой молчания стала символом памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны", — говорится в телеграм-канале "Международного Бессмертного полка".

Ранее сообщалось, что в Бендерах Приднестровской Молдавской Республики прошёл велопробег в честь Дня Победы. В нём приняли участие свыше четырёх сотен участников. Велосипедисты останавливались, чтобы совершить возложения на мемориалах.

Авторы Татьяна Миссуми